Девушка уверена – в старой церкви живут призраки

Девушка из Великобритании показала, как изнутри выглядит старая церковь, где, как утверждают местные жители, слышен детский смех.

В 80-х годах храм переделали в игровую площадку, после чего здание охватил пожар. Теперь осталось понять, что пугает больше: снимки заброшенного помещения или легенды, которые витают вокруг него.

Церковь Святой Троицы, построенная в городе Торки, графство Девон, до 80-х годов была действующим храмом, куда приходили все местные верующие, пишет The Mirror. Однако потом здание опустело и оставалось заброшенным, пока там не открылась бильярдная. Впрочем, любители погонять шары радовались недолго — заведение закрыли, после чего переделали в детскую игровую площадку с кафе.

В 2019 году в церкви случился пожар, причины которого так и не установили. После этого происшествия интерьер храма стал напоминать постапокалипсис, и, как уверяют местные, собор стал пристанищем для призраков, которым, кажется, уже не привыкать жить в мире людей. В рядах тех, кто верит в паранормальную активность, состоит и фотограф по имени Венди.

По словам британки, когда она зашла в церковь, то отчётливо услышала детский смех и другие звуки. Всё говорило о том, что в здании храма полно людей:

– Это было странно. Я слышала смех, крики, диктора, говорящего, что еда для людей готова.

Венди рассказала, что, когда она была маленькой, родители часто водили её сюда. В бывшем соборе всегда кипела жизнь, и ей больно наблюдать, как знаковые места её жизни медленно умирают:

– Даже мои дети праздновали там дни рождения со своими друзьями. Очень жаль, что этого места больше нет. Сплошная грусть.