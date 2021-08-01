 

За сутки боевики на Донбассе семь раз нарушили перемирие – штаб ООС

01.08.2021, 8:06, Новости дня
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Боевики вели обстрелы в районе населенных пунктов Водяное, Шумы и Новолуганское (Донецкая область).

“В результате обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние раненого – средней тяжести”, – подчеркнули в штабе ООС.

Отмечается, что на обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали ответный огонь.

Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет беспилотника оккупантов типа “Орлан-10”, он пересекал линию разграничения.

По состоянию на 7.00 утра 1 августа вооруженные формирования РФ обстреляли украинские позиции вблизи Авдеевки из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди военнослужащих ООС нет.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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