 

Мария Горбань рассказала о беременности и публичности: “Я ничего не боюсь!”

01.08.2021, 8:02, Разное
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Популярная актриса Мария Горбань недавно дала интервью одному из отечественных изданий, в котором поделилась с поклонниками некоторыми подробностями своей творческой и личной жизни. В частности, знаменитость отдельно остановилась на теме связи беременности и публичности в шоу-бизнесе.
Телезвезда упомянула, что, в отличие от многих представительниц прекрасного пола, не испытывает суеверий по поводу “сглаза” при публикации своих снимков, демонстрирующих динамику беременности. Также Мария Горбань не опасается негативных комментариев хейтеров в свой адрес, хотя, как выяснилось, супруг красотки, фотограф и кинооператор Кирилл Зоткин, придерживается иного мнения на этот счет. Тем не менее, артистка уверена в позитивном отношении к себе своих подписчиков в соцсетях, а любителей хейта она вполне разумно заблокировала. “Со стороны моих подписчиков нет негатива, все с удовольствием наблюдают мою красивую историю”, – добавила Горбань.

Изображение взято с: [email protected]_masha
К слову, звезда экрана признала, что многие её коллеги по шоубизу все же избегают публикации в соцсетях своих “беременных” фото, и вовсе не из-за суеверного отношения. Однако такая тенденция, по словам Марии Горбань, имеет свои объективные причины. Дело в том, что знаменитости боятся, что поклонники, увидев их в “интересном положении”, могут надолго ассоциировать этот образ в своем сознании, а это может нанести некоторый урон имиджу. Впрочем, актриса заверила, что лишена и подобных стереотипов: “Я же ничего не боюсь, пробую разное, и у меня все получается, потому что все делаю с большим удовольствием!”.

Источник: www.starhit.ru



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