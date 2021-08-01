За сутки в РФ выявили 23,8 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в РФ выявили 23807 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 23807 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 9% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3514, Санкт-Петербурге – 1915, Московской области – 1592.

Всего в стране выявлено 6 265 873 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 608 619 человек, из них 19 771 человек вылечился за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 792 летальных исхода. За весь период в РФ от коронавируса скончались 158 563 человека.

Накануне, 30 июля, в России выявили 23564 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 243.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.