 

Российский боксер Хатаев стал бронзовым призером Олимпийских игр

01.08.2021, 7:30, Новости дня
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Российский боксер Имам Хатаев проиграл британцу Бенджамину Уиттакеру в полуфинале турнира по боксу в весовой категории до 81 кг на Олимпиаде в Токио, сообщают информационные агентства.

Сам Хатаев не согласился с решением судей: «Я сделал все, что мог. Я считаю, что я выиграл этот бой. Не согласен с решением судей. Считаю, что в третьем раунде я больше нанес ударов, а он (Уиттакер) просто бегал». Поединок завершился поражением Хатаева раздельным решением судей (1:4).

До этого он победил Ассагира Мохамеда (Марокко), Бекзада Нурдаулетова (Казахстан) и Газимагомеда Джалилова (Испания). Поединки за третье место регламентом не предусмотрены, проигравшие в полуфинале становятся бронзовыми призерами. Финал пройдет 4 августа, передает ТАСС.

Хатаев сообщил, что завершил выступления в любительском боксе: «В профессионалах буду выступать. Думаю, буду заканчивать». Хатаев является двукратным чемпионом России.

Напомним, в медальном зачете российская команда занимает пятое место. Ее обгоняют Китай, США, Япония и Австралия. Торжественная церемония открытия летних Олимпийских игр в Токио на Олимпийском стадионе в столице Японии прошла 23 июля. Из-за санкций Спортивного арбитражного суда выступать российские спортсмены будут под флагом Олимпийского комитета РФ и без гимна страны, который на церемониях заменит музыка из Первого концерта Петра Чайковского.



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