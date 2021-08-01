 

Грузинских спортсменов лишили аккредитации на Олимпиаде

01.08.2021, 7:30, Новости дня
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Оргкомитет Олимпийских игр лишил аккредитации грузинских спортсменов, которые самовольно покинули олимпийскую деревню во время Игр, сообщил исполнительный директор комитета Тосиро Муто.

Всего за время ОИ отозвали восемь аккредитаций. Один случай «связан с грузинскими спортсменами», которые «вышли за пределы деревни, чтобы посмотреть достопримечательности». Муто подчеркнул, что поступок грузинских спортсменов – «это серьезное нарушение правил плейбука», посольство Грузии «уже опубликовало извинения».

В другом случае, по словам Муто, «это был один сотрудник, который был арестован за хранение наркотиков». У оргкомитета пока нет «достаточной информации», но организаторы «слышали, что полиция все-таки приезжала». Сотрудник арестован, передает РИА «Новости».

«Остальные случаи – не такие серьезные нарушения, люди раскаиваются. Мы бы не хотели предавать эти случаи огласке», – сказал исполнительный директор комитета.

Напомним, оргкомитет Олимпиады оценил ситуацию с коронавирусом на ОИ. Японская столица несколько дней подряд обновляла суточный антирекорд по числу заражений коронавирусом.



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