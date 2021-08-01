Эксперт: С помощью народной программы «Единая Россия» разрушает стереотипы

Благодаря народной программе партия «Единая Россия» разрушает стереотип о безыдейности и вовлекает в свою деятельность потенциальных сторонников, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Екатерина Курбангалеева. За первые две недели работы проекта свои пожелания к народной программе ЕР высказал 1 млн человек.

«В целом считаю, что идея народной программы удачна. Этим проектом партия пытается решить сразу несколько задач: во-первых, разрушает устойчивый стереотип о своей безыдейности, во-вторых, вовлекает, в том числе и потенциальных избирателей, которых может быть на много больше, чем ядро сторонников, в коммуникацию. В-третьих, получает обратную связь и возможность откалибровать программу с учетом электоральных ожиданий», – считает директор исследовательского центра «Особое мнение» Екатерина Курбангалеева.

Эксперт высказала пожелание, чтобы эта работа была структурирована, например, «заранее представить драфт (черновик) программы, для которой собираются предложения». «Поскольку это делает пока только одна партия, а все остальные – как тетерева на току, то это, безусловно, способно повлиять на улучшение ситуации с рейтингом партии», – уверена Курбангалеева.

В субботу в «Единой России» назвали самые популярные среди граждан направления народной программы партии. Чаще всего россияне голосуют по вопросам здравоохранения, образования, жилья и комфортной среды. За первые две недели в опросе поучаствовал 1 млн человек.

В сфере здравоохранении россиян волнует оснащение поликлиник и больниц современным оборудованием, увеличение числа специалистов, создание дополнительных программ по диагностике и раннему выявлению заболеваний. Еще два направления напрямую касаются создания комфортной среды для жизни – речь идет о благоустройстве дворовых территорий, велосипедных маршрутов, скверов, парков, обустройстве детских площадок и установке оборудования для занятия спортом.

Жители регионов считают необходимым расширение программы льготной ипотеки, ускорение процесса расселения из аварийного жилья, повышение качества строительства многоквартирных домов, усиление государственного контроля за работой управляющих компаний, а также доведение стоимости жилья до приемлемого уровня.

В сфере образования среди ключевых задач респонденты назвали поддержку школьного образования, то есть привлечение квалифицированных кадров, повышение оплаты труда учителей, снижение бюрократической нагрузки на педагогов, улучшение материально-технической базы школ. Для развития дошкольного образования – строительство новых детсадов и ремонт уже существующих, а также повышение зарплаты воспитателям.

Наиболее активно в опросе на сайте NP.ER.RU, который был запущен 17 июля, участвуют жители Ростовской области, Ставропольского края, Чеченской Республики и Краснодарского края. В десятку регионов-лидеров также вошли Оренбургская, Брянская, Тюменская, Белгородская, Кемеровская и Тульская области. «Аналитическая группа ведет ежедневную обработку информации, наполняет смысловые блоки, которые войдут в итоговую редакцию народной программы «Единой России» и будут приняты на Съезде партии», – отметил замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов.

Предложения в народную программу также поступили в ходе четырех стратегических сессий на площадке «Единой России». В их работе участвовали врачи из регионов, общественники – представители профильных НКО, эксперты и депутаты.