Олимпийский турнир по плаванию завершился в Токио

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01.08.2021, 6:36, Новости дня
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На Олимпийских играх в Токио завершился турнир по плаванию, по числу медалей российская команда заняла пятое место, сообщают информационные агентства.

Турнир завершился в воскресенье. На счету россиян два золота – оба завоевал Евгений Рылов. Климент Колесников получил серебряную и бронзовую награды. Кроме того, серебро завоевали пловцы в командной эстафете, в которой участвовали Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк, передает ТАСС.

Больше всего наград получили спортсмены из США (11 золотых, 10 серебряных и девять бронзовых). Отметим, что в воскресенье Калеб Дрессел выиграл четвертую золотую медаль (одну из них он получил в составе команды). На втором месте идут австралийцы (девять золотых, три серебряных, восемь бронзовых), на третьем – британцы (четыре золота, три серебра, одна бронза).

Всего в Токио в плавании было разыграно 36 комплектов наград. Американские пловцы показали худший результат на Олимпиадах с 1988 года, когда они завоевали 11 золотых, девять серебряных и семь бронзовых медалей.

В дальнейшем еще состоятся соревнования по плаванию, но уже на открытой воде.



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