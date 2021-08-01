Оргкомитет Олимпиады оценил ситуацию с коронавирусом

Вызывает беспокойство «сравнительно большое» число случаев коронавируса среди подрядчиков, проживающих в Японии, сообщил исполнительный директор оргкомитета Олимпийских игр Тосиро Муто.

Он заявил, что оргкомитет «требует соблюдениям всех мер со стороны всех». Муто указал, что «половина Игр позади, это важная веха». По его мнению, «противокорнавирусные меры дают свои результаты». Только «один человек на Играх госпитализирован, нагрузка на систему здравоохранения минимальна».

В субботу на Олимпийских играх выявлен 21 новый случай заражения коронавирусом за сутки. Среди инфицированных нет ни одного спортсмена, только подрядчики и персонал. Всего с начала июля заразились 246 человек, связанных с проведением Олимпиады, передает РИА «Новости».