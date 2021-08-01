 

Ученые связали возникновение новых штаммов коронавируса с ослаблением карантинных ограничений

01.08.2021, 6:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Австрийские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили факторы, способствующие нарастанию темпов возникновения новых штаммов коронавируса. Как показали результаты аналитической работы, остановку роста новых вариантов SARS-CoV-2 могут обеспечить только масштабная вакцинация вкупе с возвращением строгих карантинных ограничений.
Стоит отметить, что работа ученых, представляющих Институт науки и технологии Австрии, имела не традиционно статистическую, а, скорее, аналитическую форму. В частности, исследователи построили некую математическую модель, в которой все население Земного шара было разделено на три основных группы – уязвимых, инфицированных и выздоровевших. При расчете основных показателей был учтен и фактор масштабной противоковидной вакцинации, набирающей обороты во всех странах мира. К слову, в группе “инфицированных” также произвели дифференциацию пациентов в зависимости от того, каким штаммом, новым или исходным, заражен человек. В целом, модель обеспечивала понимание того, как эпидемия коронавируса способна развиваться в популяции с условной численностью в 10 миллионов человек на протяжении трех лет с учетом начала вакцинации по истечению первого года. В конечном итоге, аналитическая “конструкция” продемонстрировала постепенное снижение к минимуму эпидемии при отсутствии новых штаммов. Однако, в случае закрепления в популяции систематически появляющихся новых вариантов вируса, эпидемиологический процесс грозит стать практически перманентным – повторяющимся снова и снова.

Резюмируя итоги исследования, специалисты отдельно остановились на факторах, повышающих вероятность появления каждого нового штамма SARS-CoV-2. Таковыми, в частности, являются два параметра – доля привитых людей и число инфицированных, при достижении которых начинается очередная вспышка эпидемии. Соответственно, высокая доля привитых провоцирует условия, обусловливающие “победу” нового штамма над старым, а небольшой показатель достаточной для вспышки доли инфицированных приводит к увеличению скорости распространения нового варианта вируса в популяции. Таким образом, исследователи выразили уверенность: поскольку остановка вакцинации выглядит актом бессмысленным, стоит снизить динамику популяционного распространения вируса, а этого реально добиться возвращением к жестким эпидемиологическим ограничениям. Материалы научной работы были опубликованы в Scientific Reports.

Источник: nplus1.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.06 / Наступил июнь – лучшее время для приготовления масла крапивы: рецепт

26.09 / Мнение: Белоруссия – республика кровавая и тюремная

28.03 / Мнение: Госдепартамент США призвал обеспечить Навальному

03.10 / Мнение: Коротко по Карабаху. 02.10.2020

28.05 / Названы заболевания, при которых противопоказана окрошка

08.08 / Бузова отметила первую годовщину отношений с Манукяном

13.05 / Володин призвал Европу осознать ответственность за ситуацию на Украине

15.04 / Институт им. Виноградова внёс слово «доллар» в реестр обсценной лексики

16.08 / Коронавирус: мемы о Путине наводнили социальные сети

06.07 / Морское эхо западных славян

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика