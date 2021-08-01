 

Пушков призвал конгресс США не смешить мир планами по «Северному потоку – 2»

01.08.2021, 5:43, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал принятый в конгрессе США законопроект о финансировании госдепартамента в 2022 году, призвав американскую сторону не смешить мир своими планами.

«Северный поток – 2» превратился в крупный фактор мировой политики. Уже одно это доказывает, что роль РФ в европейских и мировых делах куда крупнее, чем пытаются доказать глупцы в США и Европе, рассуждающие о РФ как «региональной державе», – написал Пушков в Telegram.

Сенатор отметил, что ранее в эту «понятийную ловушку» попал экс-президент США Барак Обама, «раздасадованный своей неспособностью «порвать в клочья» российскую экономику; затем ныне покойный сенатор (Джон) Маккейн; затем неудавшийся кандидат в президенты Митт Ромни, повторявший чужие глупости о РФ как «бензоколонке», поскольку собственных мыслей у него не было и нет; и, наконец, сонм неумных экспертов, пытавшихся встроиться в линию на принижение России».

«На деле «Северный поток – 2» и, по определению, энергетическая политика РФ превратились в одну из самых заметных тем мировой политики с участием администрации США, конгресса США, Германии, Польши, стран Балтии и т.д. «Региональная держава»? С которой США ведут переговоры о стратегической стабильности – с единственной страной в мире? И по поводу которой конгресс США намерен вступить в конфликт с Белым домом? Не утешайте себя. И не смешите людей», – заключил Пушков.

Ранее палата представителей конгресса США одобрила законопроект о финансировании госдепартамента в 2022 году, который предполагает блокировку права президента США Джо Байдена отказаться от санкций против газопровода «Северный поток – 2».

До этого  в сенате США начали угрожать администрации Байдена из-за отказа ввести санкции против «Северного потока – 2».

Между тем в Госдепартаменте США заявляли, что договоренности с Германией не означают отказа США от санкций против участников проекта, Вашингтон готов вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.06 / Глава МИД Британии призвал привлечь к ответственности записавших интервью с Протасевичем

21.01 / Байден отменил решение Трампа о режиме ЧП на границе с Мексикой

28.08 / Американцы и англичане меньше всех довольны действиями своих властей во время пандемии

02.03 / Галантерник раскрыл свои активы и показал, как сейчас выглядит. До этого он вел непубличный образ жизни

21.02 / Россия впервые показала на выставке в Абу-Даби улучшенный после Сирии «Панцирь-С1М»

06.01 / В США конгрессмен заболел COVID-19. Ранее он вакцинировался препаратом Pfizer

03.05 / МВД: Памятные мероприятия в Одессе прошли спокойно и без нарушений

23.12 / Кернес нанял детей 14-15 лет, чтоб проверять исполнение своих приказов чиновниками – Фукс

31.05 / На Дальнем Востоке началась сдача ЕГЭ по химии, географии и литературе

07.09 / МВД Белоруссии рассказало о прячущихся за женщинами «боевиках»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика