Пушков призвал конгресс США не смешить мир планами по «Северному потоку – 2»

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал принятый в конгрессе США законопроект о финансировании госдепартамента в 2022 году, призвав американскую сторону не смешить мир своими планами.

«Северный поток – 2» превратился в крупный фактор мировой политики. Уже одно это доказывает, что роль РФ в европейских и мировых делах куда крупнее, чем пытаются доказать глупцы в США и Европе, рассуждающие о РФ как «региональной державе», – написал Пушков в Telegram.

Сенатор отметил, что ранее в эту «понятийную ловушку» попал экс-президент США Барак Обама, «раздасадованный своей неспособностью «порвать в клочья» российскую экономику; затем ныне покойный сенатор (Джон) Маккейн; затем неудавшийся кандидат в президенты Митт Ромни, повторявший чужие глупости о РФ как «бензоколонке», поскольку собственных мыслей у него не было и нет; и, наконец, сонм неумных экспертов, пытавшихся встроиться в линию на принижение России».

«На деле «Северный поток – 2» и, по определению, энергетическая политика РФ превратились в одну из самых заметных тем мировой политики с участием администрации США, конгресса США, Германии, Польши, стран Балтии и т.д. «Региональная держава»? С которой США ведут переговоры о стратегической стабильности – с единственной страной в мире? И по поводу которой конгресс США намерен вступить в конфликт с Белым домом? Не утешайте себя. И не смешите людей», – заключил Пушков.

Ранее палата представителей конгресса США одобрила законопроект о финансировании госдепартамента в 2022 году, который предполагает блокировку права президента США Джо Байдена отказаться от санкций против газопровода «Северный поток – 2».

До этого в сенате США начали угрожать администрации Байдена из-за отказа ввести санкции против «Северного потока – 2».

Между тем в Госдепартаменте США заявляли, что договоренности с Германией не означают отказа США от санкций против участников проекта, Вашингтон готов вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе.