МИД направил Киеву ноту из-за планов уничтожить элемент воинского мемориала во Львове

Москва направила Киеву ноту с требованием выполнять обязательства по защите воинских мемориалов из-за планов по уничтожению копии ордена Великой Отечественной войны на Марсовом поле во Львове, сообщили в МИД.

В сообщении на сайте МИД указывается, что «в связи с планами львовских властей по уничтожению копии ордена Отечественной войны на воинском мемориале «Марсово поле» 30 июля в МИД Украины была направлена нота МИД РФ с требованием выполнения украинской стороной международных обязательств и норм национального законодательства по защите и сохранению воинских мемориалов».

«Подобные обязательства закреплены, среди прочего, в Соглашении об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств – участников Содружества Независимых Государств в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, участником которого является Украина», – подчеркивается в тексте.

В МИД решительно осудили взятый украинскими властями курс на демонтаж памятников советским солдатам и самой памяти об их подвиге в борьбе с фашизмом.

«Призываем руководство Украины отказаться от фальсификации истории и попыток лишить украинских граждан Победы в Великой Отечественной войне, достигнутой совместными усилиями всех народов бывшего Советского Союза», – резюмирует министерство.

Ранее замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов назвал снос воинского мемориала во Львове циничным актом государственного вандализма.

Монумент был построен во Львове в мае 1970 года. Центр композиции составляла скульптурная группа, состоящая из образов советского Воина и Родины-матери, которая принимает присягу верности и символически благословляет его меч.