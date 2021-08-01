 

Хованский решил продать «засвеченные» квартиры за 15 млн и 45 млн рублей

01.08.2021, 5:43, Новости дня
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Арестованный блогер Юрий Хованский решил продать две квартиры, так как они «засвечены в интернете», сообщила его девушка Мария.

Она сказала, что «Юра переживал за свою конфиденциальность». Кроме того, находиться там, по его мнению, после обысков небезопасно, поскольку «все фотографии из интерьера квартиры были опубликованы», сказала девушка, добавив, что это «не самая комфортная обстановка, Юру можно понять».

Она отметила, что деньги потребуются «и на адвокатов в том числе, это дорогостоящие услуги, особенно по такому делу». Указывается, что на юристов уже потрачена семизначная сумма, передает РЕН ТВ.

Объявления о продаже двух квартир за 45 млн и 15 млн рублей появились на Avito. Девушка, которая живет в одной из них, рассказала, что пока договоренностей о просмотре квартир потенциальными покупателями нет. Хотя «риелтор говорит, звонков много, пока невозможно определить, кто покупатель, кто любопытный человек». Она полагает, что квартиры будут продавать после выхода Хованского на свободу, тогда же и будет решен вопрос о покупке нового жилья для блогера.

Напомним, Хованского задержали в результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД РФ при силовой поддержке Росгвардии. Хованский признался, что действительно публично исполнял эту песню. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал блогера. Он публично извинился.



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