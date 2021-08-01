Олимпиада 2020. Пловец Романчук принес Украине первую серебряную медаль

Украинец преодолел дистанцию за 14.40.66.

Золото выиграл американец Роберт Финке (14.39.65), бронзу – немец Флориан Велльброк (14.40.91).

Еще один украинец, Сергей Фролов, финишировал восьмым (15.04.26).

Скриншот: suspilne.media

Романчук квалифицировался в финал с первого места (14.45.99), Фролов – с шестого (14.51.83).

Это вторая награда для 24-летнего Романчука на этой Олимпиаде: 29 июля он завоевал бронзу в заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем. Тогда первым был тоже Финке.

По состоянию на 1 августа у Украины шесть медалей: бронза в женском дзюдо, бронза в мужском фехтовании, бронза в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте, бронза в теннисе, а также бронза и серебро в плавании.

После серебряной медали Романчука Украина поднялась в медальном зачете с 65-го на 53-е место. Лидерами медального зачета остаются Китай, США и Япония. Всего в соревнованиях принимают участие более 200 стран, из них 76 уже выиграли хотя бы по одну медаль.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они начались 23 июля и продолжатся до 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов.

Украину на Играх должны были представлять 158 олимпийцев, но 14 июля стало известно, что теннисистка Марта Костюк не примет участия в Олимпиаде из-за травмы, а 26 июля триатлонистку Юлию Елистратову отстранили от соревнований из-за подозрения в применении допинга.

28 июля стало известно, что независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU) не допустила 20 легкоатлетов, в том числе трех украинцев, к участию в Олимпиаде 2020. Речь идет о Михаиле Гаврилюке (метание молота), Назаре Коваленко (спортивная ходьба) и Наталье Пироженко-Чорномаз (эстафетная команда 4х400 м). В Федерации легкой атлетики Украины заявили, что у Коваленко еще есть шанс попасть на Олимпиаду, если в Токио примут его допинг-пробу.



Светлана РОГОВСКАЯ

заместитель главного редактора

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