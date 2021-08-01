 

Обвиняемого в убийстве самарской школьницы экс-полицейского арестовали на два месяца

01.08.2021, 5:20, Новости дня
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Экс-полицейский, обвиняемый в убийстве 15-летней самарской школьницы, частично признал вину, суд арестовал его на два месяца, сообщили в СУ СК по региону.

«Обвиняемый частично признал вину», – передает РИА «Новости» со ссылкой на региональный СУ СКР.

«Судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 29 сентября включительно», – сообщается на сайте ведомства.

Ранее были раскрыты подробности убийства девочки. По версии следствия, экс-полицейский сбил девушку на автомобиле, после чего решил скрыть факт ДТП и нанес ей смертельные удары ножом. По другой версии, обвиняемый мог убить школьницу, так как испугался, что она предаст огласке их связь. Однако в СУ СК по Самарской области опровергли, что у подозреваемого с убитой были близкие отношения.

В ГУ МВД по Самарской области сообщили, что по данному факту назначена служебная проверка. Если вина сотрудника полиции будет доказана, его уволят по дискредитирующим обстоятельствам, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.



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