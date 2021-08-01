Мнение: Наступление хуситов в Аль-Байде. Конец июля 2021

Свежее видео от хуситов подъехало с нагибом саудовских наемников и хадистов в провинции Аль-Байда (не так давно там еще ИГИЛ наваляли).

В представленных видео наглядно демонстрируется, что значит убегать по открытой местности под шквальным огнем из пулеметов из автоматов.

В конце показано, как некоторые сдаются хуситам в плен и им оказываются медицинскую помощь. По итогам боев интервенты потеряли несколько десятков человек убитыми, ранеными и пленными, плюс около 10-12 тачанок и ББМ.

Тизер, передающий общую атмосферу роликов.

Далее, различные фрагменты наступления и разбегающихся наемников.

Стоит отметить, что сегодня саудовская коалиция осудила нападение БПЛА хуситов на саудовское коммерческое судно. Атака по заявлениям саудитов была неудачной и она заслуживает всяческого осуждения. Также несколько про-саудовских источников намекают на то, что израильское судно атакованное БПЛА (погиб 1 член экипажа из Румынии и британский ЧВКшник), также могло быть атаковано БПЛА хуситов. Анонимный американский чиновников также заявил, что США склоняются к тому, что за атакой на израильское судно могли стоять хуситы. Также саудиты заявили, что их истребители смогли сбить БПЛА, который залетел на территорию Саудовской Аравии из Йемена.

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