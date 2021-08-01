Поезд Адлер – Москва столкнулся с грузовиком под Калугой

Цементовоз и пассажирский поезд, следовавший по маршруту Адлер – Москва, столкнулись в Калужской области, погиб водитель грузовика, пассажиров эвакуируют.

«Авария с участием поезда и грузовой машины произошла в Ферзиковском районе. Состав следовал по маршруту Адлер – Москва. Водитель цементовоза погиб. Идет эвакуация пассажиров», – передает ТАСС со ссылкой на правительство Калужской области.

Из-за столкновения с цементовозом с рельсов сошел тепловоз, остальные вагоны находятся на рельсах.

Ранее в Приамурье столкнулись грузовые поезда, два человека из числа локомотивной бригады пострадали, двое погибли, возбуждено уголовное дело. Причиной столкновения двух грузовых поездов в Приамурье мог стать сердечный приступ у машиниста. Следствием проверяются следующие версии случившегося: технические неисправности, повлекшие столкновение поездов; ошибка управления локомотивами; ошибка информирования локомотивных бригад о ходе следования; потеря контроля за управлением одним из локомотивов.