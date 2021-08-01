ЕС пригрозил Афганистану изоляцией в случае военного захвата власти талибами

Если радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) военным путем захватит власть в Афганистане, его правительство не признают ни Евросоюз, ни «большинство стран региона», сообщил спецпредставитель ЕС по региону Томас Никлассон.

ЕС пригрозил прекратить помощь Афганистану, отметив, что это может привести к изоляции страны. Никлассон призвал стороны конфликта проявить гибкость, чтобы добиться мира. Он заверил, что ЕС предпринимает все усилия, чтобы «оставаться политически вовлеченными в предоставление гуманитарной помощи столько, сколько будет необходимо», передает РИА «Новости» со ссылкой на Ariana News.

Напомним, представитель «Талибана» (движение запрещено в России) Забиулла Муджахед заявлял, что около 90% границ Афганистана находится под контролем талибов. При этом радикальное движение опровергло требование отставки главы Афганистана.