 

Слет ветеранов СС прошел в Эстонии

01.08.2021, 4:28, Новости дня
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В Синимяэ состоялся традиционный ежегодный слет ветеранов эстонской 20-й дивизии СС (признана преступной организацией по решению Нюрнбергского трибунала), сообщили СМИ.

ERR сообщает, что на «мероприятие» собралось около 200 человек. Они «возложили цветы и зажгли свечи у мемориала Эстонского легиона», а после «официальной части» направились в «Синимяэский военный музей», передает РИА «Новости».

Под Синимяэ в 1944 году шли ожесточенные бои, гитлеровские войска, в составе которых была 20-я эстонская дивизия СС, сдерживали наступление советских войск. Потери обеих сторон убитыми и ранеными составили около 200 тыс. человек. На кладбище в Синимяэ захоронены более 17 тыс. советских воинов. Российский МИД неоднократно выступал с осуждением слетов в Синимяэ в Эстонии.



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