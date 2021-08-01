Познер сказал, как РФ стать великой державой

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01.08.2021, 3:34, Новости дня
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Журналист и телеведущий Владимир Познер предположил, на что следует обратить внимание властям, чтобы сделать Россию великой державой.

Отвечая на соответствующий вопрос на своем сайте, Познер решил обратиться к цифрам: «Соединенные Штаты Америки производят 25% мировой экономики, Китай производит 20% мировой экономики, РФ производит 1,7% мировой экономики. То есть РФ производит на порядок меньше, чем Соединенные Штаты».

«Факт в том, что у нас низкая производительность труда и это надо понимать – почему», – указал журналист, добавив, что «есть предел, который может достичь всякая страна».

Он отметил, что у России, на его взгляд, «мощная военная сторона страны, что, конечно, важно, но мне казалось бы, что можно было бы вкладывать чуть меньше в оборону и чуть больше в другие чрезвычайно важные области страны».

При этом Познер указал, что он не политик и не стремится им быть, «особых решений в вопросах, как поднять производство в нашей стране, у меня нет, но несомненно есть люди, которые в этом понимают уж куда как больше, чем я».

Ранее Познер объяснил различия русских и американцев.



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