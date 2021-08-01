Флорида установила антирекорд по приросту случаев COVID-19

В американском штате Флорида зарегистрирован рекордный за все время пандемии суточный прирост случаев заражения коронавирусом, сообщают Центры по контролю и профилактике заболеваний США.

Зафиксированы 21683 новых случая. Прежний рекорд, установленный 7 января, составлял 19334 случаев коронавируса. На штат приходится около пятой части всех новых случаев в США, передает РИА «Новости».

Washington Post со ссылкой на оценки специалистов пишет, что суточный прирост в стране может возрасти в августе до показателей в 140–300 тыс. (сейчас – свыше 70 тыс. в сутки). Этому могут способствовать как штамм «дельта», так и возвращение США к обычному образу жизни. За неделю среднесуточный показатель заболеваемости подскочил на 60%.

Напомним, США лидируют в мире по числу заражений и смертей от COVID-19. Выявлено около 35 млн случаев коронавируса, умерли свыше 613 тыс. человек. Суточное число новых госпитализаций из-за вызванных коронавирусом осложнений в Соединенных Штатах выросло до рекордных показателей с середины февраля.