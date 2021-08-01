 

Антидопинговое агентство США выступило с нападками на Россию и МОК

01.08.2021, 3:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Международный олимпийский комитет и мировые лидеры по борьбе с допингом попытались «заткнуть глаза всему миру» словами о «запрете» РФ участвовать в Олимпиаде, сообщил гендиректор антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт.

Он признал, что «несправедливо ставить под сомнение выступления любого отдельно взятого спортсмена, и все они считаются невиновными, пока не будет доказано обратное», пишет «Чемпионат» со ссылкой на Yahoo Sports.

При этом Тайгарт утверждает, что «Россия продолжает скрывать мошенничество и заслуживает более сурового наказания». По его словам, стало ясно, что «этот запрет является фарсом», который «даже едва ли можно назвать ребрендингом». «Он не остановит коррупцию в России, – сказал глава USADA. – Но, вероятно, придаст смелости другим, желающим победить любыми средствами».

Тайгарт полагает, что «недостаточное наказание позволило РФ посмеяться над Играми своей жаждой медалей, а не ценностей». Он призвал «обнародовать все тесты отдельных спортсменов по всем видам спорта из всех стран, в том числе из США, но особенно из России, учитывая ее доказанную коррумпированность».

«Мир заслуживает знать, действительно ли что-то изменилось в России, и сколько раз на крупнейшей мировой арене мы потенциально собираемся вновь наблюдать за этим мошенничеством», – сообщил он.

23 июля летние Олимпийские игры в Токио были объявлены открытыми. Из-за санкций Спортивного арбитражного суда (СAS) российские спортсмены выступают под флагом ОКР и без гимна России, который на церемониях заменяет музыка из Первого концерта Петра Чайковского.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.11 / В РФ разработали математическую модель распространения COVID-19

27.04 / Хакеры атаковали разработчика вакцины от COVID «Вектор»

24.02 / В Украине за сутки почти 6 тыс. человек заболели COVID-19

01.02 / “Лапочка”, “Сладкая”. Курникова показала годовалую дочь от Иглесиаса

12.01 / Жительница Екатеринбурга во время пожара просила помощи в Twitter

04.10 / Армения заявила об обстреле Азербайджаном гражданских объектов в Степанакерте

06.07 / В Беларуси запретили вещание украинских каналов UA и Квартал TV

23.07 / Мировые рынки демонстрируют преимущественно позитивную динамику

23.05 / “Вы убили своего пассажира”. После задержания в Минске Протасевича соцсети призывают к бойкоту Ryanair

15.03 / Пока мы боремся с рептилоидами, они строят высотки – американский комик объяснил, почему США проиграли Китаю

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика