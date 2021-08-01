Мнение: Мошенники с “Миротворца”

Читатель блога просит подсветить информацию с звонками с "Миротворца" на номера граждан РФ.

Подсвечиваю.

Здравствуйте, уважаемый Кассад!

Читаю Вас очень давно, теперь вот, к моему сожалению, появился повод обратиться. Буквально только что я отправил запрос в ФСБ, но, как мне кажется, публичная огласка в этом случае могла бы пригодиться, так как с этой проблемой точно столкнулся не я один.

Суть в следующем.

С 13 по 24 июля 2021 года я с семьей отдыхал в Крыму, способ передвижения – самолет из Москвы в Симферополь и обратно. 27.07.2021 мне был совершен телефонный звонок с номера +7 931 101 75 99 неизвестными людьми, представившимися представителями украинского сайта "Миротворец". Сообщив, что я внесен в базу данных миротворца, они стали спрашивать меня, поддерживаю ли я агрессивные действия РФ против Украины и не считаю ли, что нарушил международные законы. После моего ответа, что меня интересуют только российское законодательство, которое я не нарушал, эти неизвестные закончили разговор.

После завершения разговора мне начал приходить СМС-спам с кодами подтверждения для авторизации или смены пароля с целого ряда сайтов-услуг, на которых я был зарегистрирован (например, yandex.eda, samokat, ok.ru и ряд других). Суммарно порядка сотни сообщений.

Хочется обратить внимание на следующее:

1. Государство Украина имеет доступ к спискам и личным данным граждан РФ, которые передвигаются внутри территории РФ, в том числе, на территорию Крыма. Как минимум, к ФИО и номерам телефонов.

2. Эти данные используются аффилированными с СБУ структурами, в частности, причастными к работе сайта "Миротворец" для оказания давления на граждан РФ.

3. Эти данные, а также информация о регистрации гражданина РФ на различных сайтах используются для спам-атак с целью причинения ему вреда.

4. Я не являюсь гос. служащим, я простой преподаватель ВУЗа, из чего можно сделать вывод о массовом характере подобных звонков.

На текущий момент в базе данных Миротворца, который по неведомым мне причинам все еще доступен для доступа без VPN, меня нет. Не факт, что звонившие мне люди сами каким-либо образом относятся к его работе. Тем не менее, факт утечки личных данных а также звонки с угрозами из-за позиции по Крыму налицо.

Насколько я знаю, раньше активно звонили по торговым центрам с сообщениями о минировании. Теперь звонят рядовым гражданами. Меня эта ситуация только взбесила, а кто-то может и испугаться, мало ли что эти звонящие из нервных людей смогут вытянуть.

С уважением, Логвенков И.С.

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