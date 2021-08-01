Мнение: О глубоком разочаровании россиян в способностях Путина

Ещё недавно он был кумиром миллионов, надеждой патриотов, грозой врагов и гарантом более-менее светлого будущего России. А сегодня…

Нет, про пока ещё действующего российского президента Владимира Путина не рассказывают глумливых анекдотов, как про засидевшегося генсека Леонида Брежнева. Против него, вероятно, не готовят заговор соратники, как против быстро сдувшегося Михаила Горбачева. И даже его не стыдятся, как некогда стыдились вечно пьяного Бориса Ельцина.

В нём, а точнее в его способности дальше вести Россию вперёд в XXI веке, сограждане просто и тихо… разочаровались. Чуть более чем полностью, да.

Внешне это, конечно, не так заметно. Старательно накачиваемый придворными социологами «рейтинг доверия» Владимиру Путину не рухнул катастрофически – так, снизился немного. Но случилось более неприятное. Все ведь помнят, что «Путин – это #Россия»?

Так вот, вера россиян в долгосрочное будущее страны рухнула до абсолютного минимума за всё время измерений. Это выяснил Фонд «Общественное мнение», ежемесячно исследующий потребительские настроения для ЦБ РФ.

По его данным, Индекс оценки перспектив развития страны на следующий год в июле спикировал с 99 до 86 пунктов, показав самый резкий обвал с начала пандемии CoVID-19 (весна 2020 года). Такое текущее значение индекса означает, что число пессимистов на 14% превысило долю оптимистов. И это худший показатель с декабря прошлого года.

При этом вера граждан в долгосрочное будущее страны и вовсе обрушилась до минимума за всю историю наблюдений (с 2009 года). Индекс оценки перспектив на 5 лет вперёд составил 90 пунктов (пессимистов на 10% больше, чем оптимистов) и, потеряв 9 пунктов с начала года, пробил «дно», показанное прошлой осенью. Ещё ни разу настроения не опускались так низко: даже на пике кризиса 2014-15 гг большинство продолжало верить, что сложности временные, и на 5-летнем горизонте ситуация выправится (индекс больше 100).

Долгие-долгие обещания совершить «рывок», догнать мировую экономику и стереть Запад в радиоактивный пепел постепенно теряют гипнотизирующий эффект для людей, чьи доходы упали на 10% после присоединения #Крым­а и отказываются расти уже семь лет подряд. А текущий разгон потребительской инфляции – с двузначным взлётом цен на базовые продукты питания – окончательно подорвал веру граждан в ближайшее и долгосрочное будущее российской экономики.

И не случайно. Вот буквально только что председатель Центробанка Эльвира Набиуллина прямо предупредила: #инфляция в России может сохраниться на долгий срок. По её словам, эти опасения ЦБ основаны на беспокойстве людей насчёт роста цен: инфляционные ожидания сильно превышают прогноз Банка России.

Ситуация в промышленности, сельском хозяйстве и даже в строительстве тоже вызывает совсем не оптимизм. А мнимые внешнеполитические успехи, такие как компромисс с США по «Северному потоку – 2», никак не трансформируются в рост благосостояния простых людей. А потому вызывают лишь раздражение неуклюжей государственной пропагандой.

И всё это, разумеется, напрямую связывается с именем Владимира Путина. Такова неизбежная изнанка любого авторитаризма и культа личности.

Выходит, Владимир #Путин – уже не «тефлоновый президент», а обычная «хромая утка»?

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