 

В Израиле анонсировали утилизацию 80 тыс. доз вакцины от коронавируса

01.08.2021, 2:46, Новости дня
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Именно в полночь истекает срок годности у вакцин производства Pfizer/BioNTech.

Общая стоимость препаратов, которая принадлежит утилизации – 6 млн шекелей ($1,8 млн).

Известно, что производитель отказался увеличить срок годности этой партии вакцин. Такое большое количество препаратов Израиль выбросит впервые.

Контекст:

Вакцинация от коронавируса в Израиле началась 19 декабря 2020 года. Граждан страны прививают препаратами Moderna и Pfizer/BioNTech.

С июня в Израиле начали прививать подростков в возрасте 12–16 лет.

К 30 июля в Израиле, по данным минздрава, как минимум одну дозу вакцины получили 5,7 млн человек (или 61,84% населения). Полностью вакцинированы 5,3 млн человек (57%).

30 июля в стране начали делать третью прививку от коронавируса людям старше 60 лет.

На 30 июля в Израиле первую дозу вакцины против коронавируса получили почти 5,8 млн человек, вторую дозу – 5,36 млн человек, сообщало NEWSru.co.il.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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