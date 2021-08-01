Закон о «спортивном» вычете по НДФЛ вступил в силу

С 1 августа вступает в силу закон о введении вычета по НДФЛ за физкультурно-оздоровительные услуги, сообщают информационные агентства.

При этом налогоплательщики смогут возместить свои расходы, понесенные только с 2022 года. Социальный налоговый вычет будет предоставляться в размере фактических расходов на спорт и фитнес. Считаются физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные не только самому налогоплательщику, но и его детям, передает РИА «Новости».

Президент Владимир Путин подписал закон о социальном налоговом вычете по налогу на доходы физлиц за физкультурно-оздоровительные услуги в апреле. Вернуть можно будет 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тыс. рублей.