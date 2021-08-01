 

Закон о «спортивном» вычете по НДФЛ вступил в силу

01.08.2021, 2:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

С 1 августа вступает в силу закон о введении вычета по НДФЛ за физкультурно-оздоровительные услуги, сообщают информационные агентства.

При этом налогоплательщики смогут возместить свои расходы, понесенные только с 2022 года. Социальный налоговый вычет будет предоставляться в размере фактических расходов на спорт и фитнес. Считаются физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные не только самому налогоплательщику, но и его детям, передает РИА «Новости».

Президент Владимир Путин подписал закон о социальном налоговом вычете по налогу на доходы физлиц за физкультурно-оздоровительные услуги в апреле. Вернуть можно будет 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тыс. рублей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.08 / Кортеж Лукашенко прибыл на площадь Независимости в Минске

05.12 / SCMP – российские ракеты на Курилах — не главная угроза для безопасности Японии

22.05 / Польская PGNiG открестилась от переговоров с Газпромом

30.12 / В Офисе президента заявили, что к ответственности нужно привлечь лиц, разместивших на сайте КСУ сообщение о неконституционности отстранения Тупицкого

17.06 / США на саммите Крымской платформы будут представлены на высоком уровне – Нуланд

28.01 / Ученые нашли сходный с коронавирусом патоген в образцах 2010 года

25.05 / США и Германия обсудили «Северный поток – 2»

30.07 / Автопортрет Рембрандта продали за рекордные $18,7 млн

01.01 / Мокрик: В 2020 году украинская власть ушла на самоизоляцию. Только не от COVID-19, а от здравого смысла и от законов

13.08 / «Мисс Белоруссия» призвала прекратить насилие в стране

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика