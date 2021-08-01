Шпажисты сборной США на Олимпиаде устроили акцию против партнера по команде

Фехтовальщики сборной США на командном турнире Олимпиады устроили акцию протеста против присутствия в команде Алена Хаджича, который обвиняется в сексуальных домогательствах, сообщают СМИ.

В пятницу Джейк Хойл, Кертис Макдоулд и Яйссер Рамирес вышли на матч 1/8 финала в розовых масках. Запасной Хаджич, который был не в курсе их замысла, был в черной маске. В 1/8 финала американцы проиграли будущим чемпионам из команды Японии, и Хаджич так и не выступил на ОИ, пишет «Чемпионат».

Хаджич обвиняется в сексуальных домогательствах к трем женщинам в 2013–2015 годах. Значимых доказательств его вины предоставлено не было, поэтому спортсмену разрешили поехать на ОИ, на которые он отобрался еще до обвинений. Однако до тех пор, пока расследование продолжается, на Хаджича наложены ограничения. При этом была нарушена его анонимность. Хаджич прибыл в Токио отдельно от остальной команды. Он поселился в отеле, а не в олимпийской деревне с остальной сборной.

Напомним, на Западе волна разоблачений, связанных с сексуальными домогательствами, началась с обвинений в адрес голливудского продюсера Харви Вайнштейна, а после затронула представителей самых разных сфер деятельности, включая политиков. Актриса Алисса Милано призвала всех сталкивавшихся с сексуальными домогательствами ответить на ее пост словами Me too. Эти слова стали названием движения против сексуальных домогательств #MeToo.