Поборы вместо налогов

Почему участникам рыночной экономики выгодно желание главы ставропольского ГИБДД иметь золотой унитаз

Знаете, какой первый вывод сделает экономист, читая заголовки типа «Доход коррупционеров в год достигает 100 млрд рублей», или хотя бы нашумевшую историю о поместье главы ставропольского ГИБДД? Деньги есть.

Эти деньги есть у бизнеса, который платит их коррупционерам. И деньги есть у потребителей, которые платят за продукцию, перевезенную, по утверждению ряда СМИ и спикеров силовых ведомств, «с нарушениями законодательства».

Это необходимая оговорка — «по утверждению». Сотрудник ставропольского ГИБДД не осужден, а жить в доме с позолоченным унитазом — еще не преступление. Да, мы понимаем, что «зарплаты полковника» на такие хоромы хватить не могло, но специфика вознаграждения госслужащих — особая история.

Часто говорят, мол, если бы не взятки, цены бы снизились. Это кажется очевидным, ведь издержки на взятки предприниматель закладывает в цену производимой/продаваемой продукции.

Но кто вам сказал, что предприниматель, освобожденный от взяток, должен снизить цены на эту сумму?

Продавец хочет реализовать товар по максимально выгодной для себя цене. Что сдерживает его желание повысить цену? Степень готовности клиента платить за его товар или искать альтернативу. Плюс степень доступности этой альтернативы, то есть уровень конкуренции. А вот отсутствие налогообложения — не аргумент в пользу снижения цен.

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Да, и взятки и налоги — это затраты предпринимателя. Но товар на рынке реально продается по той цене, которую может заплатить покупатель, а не по той, которую хочет назначить продавец. Со взяткой или без взятки сумма на ценнике будет такая, которую вы готовы отдать за покупку. Она может казаться высокой, но сам факт приобретения чего-либо означает, что для человека данный товар важнее денег.

И если не будет взяток, это не значит, что товары подешевеют. Никакой мотивации снижать цену в этой ситуации у продавцов нет.

Теоретически выигрыш экономики может здесь быть в другом: освобожденный от взяток предприниматель увеличит прибыль, которую потратит, — например, инвестирует в расширение бизнеса или купит себе позолоченный унитаз. Но так же можно сказать, что и взятка, полученная полицейским, вернется в экономику: он как-то потратит эти деньги, и кто-то на этом заработает.

А почему бизнес вместо того чтобы заплатить государству налоги, заплатил (предположительно!) взятку полицейскому, ответственному за проверку соблюдения правил?

Потому что, в данном случае, издержки от уплаты взятки были ниже, чем издержки соблюдения правил. Вот как очередь за каким-то товаром — признак его нехватки на рынке, так и взятка за возможность нарушения правил — это признак проблем с этими правилами.

Не взятка, а протекция — как в Средние века

«По действующему законодательству, за перегруз (общий или осевой) положены штрафы от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. В такой ситуации проще дать взятку в десять раз меньше штрафов и спокойно проезжать без проверок пункты весового контроля и посты ГИБДД», пишет издание znak.com

Вот описание последствий взяток за проезд грузовиков с нарушением весового регламента, которое приводит «Новая»: «Есть партия машин с госномерами «818», на постах знают, что это за машины, и не трогают. Еще одна отличительная черта — таблички за лобовым стеклом: MAN, «РИФ» или «МАЙ». Это значит, что машина «проплачена».

Но эта картина вызовет у экономиста не возмущение, а вопрос: чем такая система отличается от покупки лицензий на проезд?

Тем, что плата за такое «лицензирование» оседает в карманах сотрудников ГИБДД, а не идет в бюджет? Но экономике это по большому счету безразлично: взятки или налоги (для бизнеса это одно и то же) — издержки.

Фото: РИА Новости

Более того, как говорит исследование «Влияние административной нагрузки и участия бизнеса в коррупции на выручку» М. Ю. Малкиной (ННГУ им. Лобачевского) и В.Н. Овчинникова (НИФИ Минфина РФ), опубликованное в «Журнале Новой экономической ассоциации» (2020, № 3 (47): «…и коррупция, и продолжительное взаимодействие с регулирующими органами (в т.ч. лоббизм частных интересов) могут рассматриваться в качестве монетизируемых практик коммерческой деятельности. Иными словами, каждая из них являлась инвестицией компаний в расширенное воспроизводство своих бизнес-процессов, сопровождаемых, определенными издержками в виде финансовых затрат…». То есть, с точки зрения бизнеса, взятка сотруднику ГИБДД может рассматриваться предпринимателем как инвестиция в развитие своего дела.

В данном случае «взятка», с точки зрения экономики, это т.н. протекция — инструмент регулирования отношений между экономическими субъектами, обычный для Средних веков.

В рамках средневековых порядков табличка за стеклом большегрузных автомобилей — это гарантия, которую предприниматель получал от защитника («протектора»).

От чего защищал такой протектор? Например, от действий центральной власти, установившей налог или штраф, не соответствующий уровню платежеспособности предпринимателя и его клиентов.

Табличка за стеклом, полученная за определенную мзду — это свидетельство, подтверждающее распределение рисков между предпринимателем и его «защитником». Предприниматель заплатил за гарантированный проезд по дороге, «протектор» (в лице предполагаемого сотрудника ГИБДД) принял на себя риски по обеспечению его перевозки (гарантия от штрафа за несоблюдение весовых норм загрузки).

Взятка или «повышение эффективности»?

Нет, скажете вы, штрафы установлены, чтобы мотивировать водителя к соблюдению правил: «грузовик с пятью осями не может перевозить по автомагистралям груз тяжелее 40 тонн», а из-за перегруза «убиваются» дороги и мосты.

Стоп, это так не работает. Если грузовики ездят с полуторной перегрузкой, значит, их владельцы считают риски такой поездки приемлемыми.

А люди в форме, которые получают деньги за проезд таких грузовиков, с точки зрения экономики, помогают распределить эти риски оптимальным образом. Да, таким способом. А какой бы вы хотели?

Хотите, чтобы «не убивались дороги и мосты» — тогда делайте проезд по этим дорогам платным для всех: взвешивайте машины перед въездом на трассу, и пусть тот, кто взвешивает их, получает половину суммы со штрафа за перегруз.

Или даже 90%. Будет слишком много? А вы чего хотите — эффективности или равенства доходов?

Фото: РИА Новости

Рассуждая о взятках, люди часто забывают, что «коррупционная политика» (назовем ее так) носит целевой характер. Как это работает? С сотрудниками полиции, проверяющими соблюдение весового режима для грузовиков, сталкивается малая часть от общего числа водителей. С предложением «решить вопрос» за взятку сталкивается еще меньшая часть водителей, перегружающих свой автомобиль, ну а ситуация, когда сотрудники полиции применяют в отношении водителя какие-то санкции, оказывается еще более редкой. Не води большегруз — не столкнешься с коррупцией. Взятка — это, в сущности, целевой налог, нравится вам это или нет.

А вот налоговая политика — это уже другая история. Представим себе ситуацию, в которой все водители начнут соблюдать весовой режим. Никакого перегруза — никаких взяток. Первым последствием станет сокращение объемов перевозимых грузов в конкретный момент времени, то есть сокращение предложения товаров, которое тут же обернется ростом цен на эти товары. И платить придется всем.

Так что, люди в форме, стоящие на дороге и требующие деньги с водителей грузовиков, с точки зрения экономики осуществляют функцию оптимизации налоговой нагрузки с учетом местных рыночных реалий. Если вам это не нравится — что ж, альтернативой может быть гибкая налоговая политика на местах и действительные полномочия региональных администраций и легальный лоббизм частных интересов. Экономику не обманешь.

А вот если вы хотите «некоррумпированную полицию» — это более сложная тема. Для другой статьи.

Дмитрий Прокофьев, специально для «Новой»

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