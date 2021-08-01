 

Увеличилось число жертв лесных пожаров в Турции, Эрдоган объявил о задержании возможного поджигателя

01.08.2021, 1:52, Новости дня
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Ранее было известно о четырех жертвах.

Еще два человека погибли в ходе тушения пожаров в районе Анталии, они были спасателями.

По данным издания, в больнице с ожогами находится один из 160 пострадавших.

Под контроль взяты большинство очагов пожаров из порядка сотни.

Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил 31 июля о задержании одного подозреваемого в причастности к поджогам лесов в Миласе, отмечает Haber7. Глава государства связал возникновение пожаров с якобы указанием террористов в 2020 году поджигать леса.

Контекст:

Масштабные лесные пожары в Турции вспыхнули 28 июля. К тушению пожаров привлечены самолеты, беспилотники, вертолеты, сотни пожарных машин и тысячи пожарных.

31 июля Эрдоган объявил районы лесных пожаров зонами бедствия.

Украина отправила в Турцию два пожарных самолета Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Ан-32П для оказания помощи в тушении лесных пожаров.

Турция, которая стремится увеличить количество своих лесов, часто сталкивается с угрозой пожаров, особенно летом, отмечало издание Daily Sabah. Причины пожаров различны, некоторые, возможно, начинаются из-за поджогов, но чаще всего они происходят из-за случайного захоронения горючих материалов в лесах. В прошлом году пожары по всей стране повредили 20 971 га лесов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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