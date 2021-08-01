Нештатное включение двигателей на модуле «Наука» развернуло МКС на 45 градусов

Модуль «Наука», о котором ранее так много писали СМИ и говорили представители «Рокосмоса», снова создал проблему на орбите. Она теоретически могла привести к аварии, утверждают специалисты.

Напомним, что вначале данные модуль с трудом состыковали с МКС. Однако уже после стыковки со станцией на «Науке» неожиданно сработали двигатели. В результате вся станция повернулась на 45 градусов.

Но это не повлекло за собой никаких серьезных последствий, говорят специалисты. С этим, кстати, согласны и представители NASA. Хотя американцы пока решили отложить запуск своего корабля, также предназначенного для стыковки с МКС. Как пояснили специалисты, перекос удалось исправить за счет включения двигателей на других модулях.