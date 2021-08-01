Рогозин заявил об интеграции модуля «Наука» в МКС

Очистка атмосферы выполнена в многоцелевом лабораторном модуле (МЛМ) «Наука», он интегрирован в состав МКС, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Выполнена очистка атмосферы в МЛМ, взяты финальные пробы воздуха (норма). Час назад наш экипаж вошел в модуль «Наука». Поздравляю! МЛМ интегрирован в состав российского сегмента МКС», – написал Рогозин в своем Telegram.

В Роскосмосе отметили, что в субботу экипаж выполнил вход в МЛМ для начала полноценной деятельности в модуле после завершения работы фильтров очистки воздуха и приступил к монтажу вентиляции. «Завтра у экипажа выходной день», – добавили в госкорпорации, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что давление в переходной камере модуля «Звезда», где наблюдается утечка воздуха, упало до 154 мм ртутного столба. Роскосмос опроверг связь между снижением давления в отсеке «Звезды» и ситуацией с «Наукой».

До этого руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано заявил, что утечка воздуха с МКС продолжается, ее объемы составляют около фунта (примерно 450 г, менее 0,5 кубометра) за сутки. При этом он не стал увязывать инцидент с модулем «Наука» с утечками воздуха на космической стации.

Напомним, МЛМ «Наука» пристыковался к МКС, после на модуле произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение МКС в пространстве. Пришлось включить двигатели модуля «Звезда» для компенсации возмещения от включившихся двигателей «Науки». В Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива модуля «Наука».

После инцидента НАСА отложило планировавшийся на 30 июля запуск космического корабля Starliner к МКС. При этом там какого-либо ущерба МКС не зафиксировали. В ведомстве также отметили, что ситуация с модулем «Наука» не является первым случаем, такое уже бывало в прошлом.