Нарышкин счел просьбы российской оппозиции к США о санкциях предательством

Оппозиционеры, которые приезжают из РФ в США и просят ввести санкции против Москвы, предают свою страну, сообщил директор СВР Сергей Нарышкин.

По его словам, это «предательство своей страны, своего народа». Он считает, что «надо все называть своими именами». «В семье не без урода», – приводит слова Нарышкина РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал «Соловьев Live».

Он заявил, что таких людей подавляющее меньшинство. Нарышкин отметил, что российская разведка следит за их деятельностью в США, «видит их». Он сказал: «Что-то, наверное, (от СВР) ускользает, но далеко не все».

Также Нарышкин рассказал, что лично столкнулся с предателем в разведке на рубеже 1980–1990-х годов, и добавил, что думает, что тому человеку «сейчас очень плохо». По его словам, предательство – «это трагическое событие, это ЧП в службе разведки, и от этого не застрахована никакая служба, в том числе, к сожалению, и Служба внешней разведки России».

Будущего предателя не рассмотрели на этапе подбора в кандидаты на работу в разведку, а затем не увидели изменения его личности в ходе службы. Нарышкин считает, что простить предательство невозможно.

Напомним, в 2020 году Нарышкин назвал предателем Родины бывшего генерала КГБ СССР Олега Калугина, ныне живущего в США. Он осужден в РФ за измену. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о предателях и перебежчиках, покинувших Россию.