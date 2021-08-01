 

Нарышкин счел просьбы российской оппозиции к США о санкциях предательством

01.08.2021, 1:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Оппозиционеры, которые приезжают из РФ в США и просят ввести санкции против Москвы, предают свою страну, сообщил директор СВР Сергей Нарышкин.

По его словам, это «предательство своей страны, своего народа». Он считает, что «надо все называть своими именами». «В семье не без урода», – приводит слова Нарышкина РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал «Соловьев Live».

Он заявил, что таких людей подавляющее меньшинство. Нарышкин отметил, что российская разведка следит за их деятельностью в США, «видит их». Он сказал: «Что-то, наверное, (от СВР) ускользает, но далеко не все».

Также Нарышкин рассказал, что лично столкнулся с предателем в разведке на рубеже 1980–1990-х годов, и добавил, что думает, что тому человеку «сейчас очень плохо». По его словам, предательство – «это трагическое событие, это ЧП в службе разведки, и от этого не застрахована никакая служба, в том числе, к сожалению, и Служба внешней разведки России».

Будущего предателя не рассмотрели на этапе подбора в кандидаты на работу в разведку, а затем не увидели изменения его личности в ходе службы. Нарышкин считает, что простить предательство невозможно.

Напомним, в 2020 году Нарышкин назвал предателем Родины бывшего генерала КГБ СССР Олега Калугина, ныне живущего в США. Он осужден в РФ за измену. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о предателях и перебежчиках, покинувших Россию.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.03 / Глава Минкультуры пренебрежительно отозвалась о «Евровидении»

11.11 / Подозреваемого в убийстве бизнесмена Маругова обвинили в махинации с элитной недвижимостью

21.06 / Украина и Великобритания подписали меморандум о совместном строительстве военных баз и кораблей

21.11 / В Киеве устроили автопробег в “Феофанию”, где лечится Зеленский

25.01 / В Киеве обнаружили автомобиль с эмблемой спецподразделения ФСБ России. О нем сообщили в СБУ – СМИ

23.12 / Фукс: Где покушение, а где Аваков? Кернес считал, что это русские его заказали

30.03 / Московские водители стали в два раза чаще уступать пешеходам

04.07 / МХАТ ответил Дорониной в открытом письме

05.07 / У вице-премьера правительства Кабардино-Балкарии выявлен коронавирус

28.04 / США решили создать новый истребитель за 18 млрд долларов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика