Злой ROC, или Слезы вместо допинга

Успехи российских спортсменов в Токио-2020 доводят до белого каления западные СМИ. А мы просто плачем. От радости.

Великий борец Александр Карелин, не сумевший в Сиднее-2000 уложить на лопатки американца Гарднера и стать четырехкратным олимпийским чемпионом, сказал: «Проигравший должен молчать». Но это же очень трудно. Смолчать. Особенно когда побеждают те, кто якобы должен сидеть. Дома. Без флага и гимна. Я все ждал, когда же по нашим «белым» атлетам начнут палить из всех печатных и непечатных орудий. Не прошло, что называется, и недели. Недели, которая принесла российским представителям, удивляющим на всех олимпийских фронтах, порядка 40 медалей.

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Дурного жара дают, прежде всего, американские и британские издания, которые снова напоминают всему миру, что наказание русских за былые проколы — ничтожное и смешное. «Официально РФ на этих Играх нет, но 335 человек носят же трехцветную форму», — негодует USA Today. Журналисты из канадской Ottawa Sun удивляются тому, «как вообще три сотни атлетов могли приехать на Игры из страны, которую поймали на допинге». А Los Angeles Times критикует Международный олимпийский комитет, который отобрал у нечестной сборной гимн, но пустил ее в Токио «ради хороших Игр». Англичане еще более радикальны в оценках. Daily Mail назвал белый флаг ROC c язычками пламени «жертвоприношением спортивным идеалам и правилам», а после победы наших гимнасток в многоборье газета опубликовала фото чемпионок и фото Владимира Путина и предложила «дать им всем золото за наглость».

Добавить к этому стоит лишь то, что россияне не просто побеждают, а переходят дорожку именно американским спортсменам. Которые не могут молчать после финишей.

Так, пловец Райан Мерфи, продувший гениальному Евгению Рылову на дистанции 200 метров на спине, усомнился в чистоте россиянина. Правда, потом лично извинился перед двукратным олимпийским чемпионом, прервавшим 25-летнюю гегемонию звезднополосатых. А вот медленный британец Люк Гринбанк, посетовавший на то, что в Стране Советов «существует государственная поддержка допинга, против которой никто ничего не делает», извинений не принес. Как и американская гребчиха Меган Калмо, после сенсационного выступления Елены Орябинской и Василисы Степановой сказавшая дословно следующее: «Отвратительно видеть, как экипаж, которого здесь и быть не должно, уходит с серебром». Примечательно, что, когда наши ватерполистки уступили американкам 5:18, никакие «обманы» не всплывали…

Российский спортсмен Евгений Рылов, завоевавший золотую медаль в плавании на 200 метров. Фото: РИА Новости

Не знаю, как вам, а лично мне такая реакция лишь добавляет радости от побед отнюдь не нейтральной сборной. А всех недовольных хочется отправить в CAS (Спортивный арбитражный суд в Лозанне), который и определил давным-давно меру российских санкций.

Но сейчас в любом случае время добывать медали, не обращая внимания на критику и политику. Как и сделали наши борцы.

Не скрою, от дзюдоистов, которых мы любили и до президентства Путина, мы ждали больше. Однако бронзовые попытки Мадины Таймазовой и Нияза Ильясова, бившихся насмерть и давших волю слезам от нахлынувших эмоций, запомнятся, уверен, надолго. Как и мини-подвиг Тамерлана Башаева, который в четвертьфинале завалил одну из главных звезд всей Олимпиады, легендарного француза, 11-кратного чемпиона мира Тедди Ринера, в чьей итоговой победе не сомневался никто. Правда, силенок Тамерлану для золотого штурма в дальнейшем не хватило, но с татами он тоже отправился на третью строчку пьедестала.

Зато дивную историю написала команда фехтовальщиц. И если бы поэтесса Марина Цветаева, утверждавшая, что «спорт есть трата времени на трату сил, а ниже спортсмена может быть только его зритель», увидела драматичное сражение прекрасных рапиристок из РФ и Франции, то, вероятно, поменяла бы точку зрения. И сочинила бы оду Марте Мартьяновой, которая после своих дуэлей не могла наступать на травмированную ногу и принимала поздравления, сидя в коляске. Если бы повредившая лодыжку 22-летняя спортсменка отказалась продолжить поединок с Полин Ранвье, соперницы сразу бы озолотились. Но Марта, начинавшая турнир запасной (!), завершила вничью и этот бой, и провела два следующих, фехтуя не менее яростно и, к ужасу доктора, нанося уколы даже в шпагате. И победила в концовке свеженькую соперницу, которую выпустили специально под нее. После такого героизма дебютантки Игр Ларисе Коробейниковой и Инне Дериглазовой оставалось просто завершить общее дело. И поднять на руки уже золотую Марту.

Отметить нужно и Виталину Бацарашкину, которая завоевала в Японии, как и Евгений Рылов, три медали. Когда динамовка честно победила на стрельбище кореянку Мин Чон Ким и с 25 метров выбила второе золото, пришлось залезать в справочники, чтобы найти ответ на вопрос: «Когда наши снайперши отличались подобным уловом?» А не случалось такого чуда с 1992 года. И министр спорта Олег Матыцин объявил, что Виталина, как и все остальные призеры Игр, будет представлена к государственной награде. При этом один из болельщиков быстренько подсчитал, что меткость Бацарашкиной обойдется правительству в 10,5 миллиона рублей. Впрочем, стрелки уже принесли на этих Играх семь наград, и счастливые премиальные расходы подсчитаем через неделю.

Виталина Бацарашкина, завоевавшая золотую медаль в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 25 метров. Фото: РИА Новости

Ведь незапланированные ROC-медали и из лука, что называются, прилетают, и на гребном канале вылавливаются. Никто же не предполагал, что Елена Осипова, занявшая 22-е место в квалификации, только в финале, на тай-брейке, не сдюжит с легендарной Ан Сан. Разочарование сменится восхищением, когда вы узнаете, что в личном первенстве наши лучницы не попадали в серебро со времен Московской олимпиады. Так же знатно утопила специалистов в академической гребле и не имеющая странички в Википедии Анна Прокатень. Она в одиночку посеребрила лодочку, повторив успех 40-летней давности Антонины Махиной.

Не без приятных для нас неожиданностей прошел и жаркий теннисный турнир. Особенно его мужская часть. Когда от участия отказались Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, казалось, ничто не помешает Новаку Джоковичу взять титул. Но сербское проклятие не исчезает: в Рио-2016 Новак вылетел в стартовом раунде, а в Пекине-2008 и Лондоне-2012 проиграл в полуфинале. Вот и на этот раз первая ракетка мира притормозила в двух шагах от мечты, не сдюжив с немцем Александром Зверевым. К сожалению, в четвертьфинале споткнулся и второй номер рейтинга Даниил Медведев. Но за партнера отомстил пионер Олимпиад Карен Хачанов, зачехливший испанского обидчика Дани Кареньо-Бусту. Результат воскресной дуэли Зверев — Хачанов мы скоро узнаем. Как и итог решающего сражения в миксте, в котором на зависть американцам, впервые за 101 год оставшимся без медалей в теннисе, сошлись два российских дуэта — Елена Веснина/Аслан Карацев и Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев. Причем Лена с Асланом в полуфинале разбили все того же Джоковича с Ниной Стоянович. Но самое приятное, что при любом раскладе одно золото точно получило российскую прописку.

Борис Николаевич Ельцин был бы очень доволен.

Андрей Успенский

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