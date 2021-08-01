 

“Лицом к людям”. Залужный рассказал о приоритетах ВСУ на ближайшую перспективу

01.08.2021, 0:58, Новости дня
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По словам главнокомандующего, “общий курс на реформирование Вооруженных сил Украины в соответствии с принципами и стандартами НАТО остается необратимым”.

“Ключевое здесь – принципы. Изменения должны произойти прежде всего в мировоззрении и отношении к людям. Я бы хотел, чтобы вы повернулись лицом к людям, к своим подчиненным. Мое отношение к людям не менялось на протяжении всей моей службы”, – сказал Залужный.

Он считает также приоритетными социальную защиту военнослужащих и членов их семей, реформирование денежного и кадрового обеспечения, оборонную реформу.

“Главными задачами Вооруженных сил Украины в условиях отпора и сдерживания российской вооруженной агрессии остаются содержание военных частей на надлежащих уровнях боевой готовности, укомплектование профессиональным и мотивированным личным составом, переоснащение современным вооружением и военной техникой, уточнение основных документов оборонного планирования, а также доктринальных документов применения войск (сил)”, – подчеркнул Залужный.

Контекст:

27 июля президент Украины Владимир Зеленский сменил главнокомандующего ВСУ – уволил Руслана Хомчака и назначил на эту должность командующего оперативно-тактической группировкой “Север” Валерия Залужного.

На следующий день, 28 июля, Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ (вместо Сергея Корнийчука эту должность занял командующий войсками оперативного командования “Запад” Сергей Шаптала) и командующего операцией Объединенных сил (вместо Владимира Кравченко эту должность будет занимать командующий подготовкой командования Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк).

Президент заявлял, что после кадровых ротаций рассчитывает на скоординированную работу ВСУ и Министерства обороны.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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