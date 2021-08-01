Кандидат в канцлеры ФРГ назвал безопасность Украины приоритетом внешней политики Германии

По словам Лашета, “если Россия снова совершит агрессивные действия, направленные против Украины, то Германия примет меры на национальном уровне и будет выступать за штрафные меры со стороны всего Евросоюза”.

Таким образом, ФРГ гарантирует, что “Россия не сможет использовать трубопровод в качестве геополитического оружия”, отметил глава ХДС.

Вероятный преемник Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ подчеркнул, что “приверженность суверенитету и безопасности Украины должна быть приоритетом внешней политики Германии”.

По мнению Лашета, соглашение между ФРГ и США по “Северному потоку – 2” дает инструмент, посредством которого Берлин и Вашингтон сообща смогут “привлечь Россию к ответу за деструктивную деятельность”.

Контекст:

21 июля ФРГ и США заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря.

Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”. Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Кроме того, США и Германия будут работать над фондом инвестиций на сумму не менее $1 млрд, который пойдет на развитие возобновляемых источников энергии в Украине. Германия изначально внесет в этот фонд не менее $175 млн.

Говоря о договоренностях между Берлином и Вашингтоном по “Северному потоку – 2”, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 22 июля отмечал, что в документе есть “одна фундаментальная проблема”.

“Она связана с тем, что нам до сих пор непонятно, готова ли Россия выполнять свои обязательства и свою часть, когда речь идет об энергетической безопасности Украины и сохранении ее роли как транзитной страны. Америка с Германией о чем-то договорились, Польша с Украиной тоже о чем-то договорились, но мы все понимаем, что главным бенефициаром кризиса, который создал “Северный поток – 2″, является Российская Федерация. Это главный вопрос, на который нет ответа, и над ним необходимо работать”, – подчеркнул Кулеба.

Глава МИД Украины заявлял, что Украина официально инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по поводу “Северного потока – 2”.

Соглашение США и Германии раскритиковали в Польше, Литве и Эстонии.

28 июля стало известно, что группа сенаторов-республиканцев требует от администрации президента США Джо Байдена введения новых санкций против “Северного потока – 2” и угрожает заблокировать утверждение кандидатов на руководящие должности в министерстве финансов.

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