 

Ученые предупреждают о последствиях добычи полезных ископаемых под морским дном

01.08.2021, 0:56, Новости дня
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В университете Эксетера считают, что добыча ценных металлов в нейтральных водах морей нанесет экологии планеты непоправимый вред. К этому мнению присоединяется и ряд организаций, занимающихся охраной природы.

Дело в том, что добыча полезных ископаемых сейчас разрешена только в пределах территориальных вод или экономических зон государств. Нейтральные же воды собираются «открыть» для добывающей отрасли только через два года.

Какими будут правила на этом рынке, пока неизвестно, так как они еще разрабатываются. Однако многие крупные инвесторы заинтересованы в максимальной либерализации, так как подо дном Мирового океана они собираются добывать металлы, необходимые для производства электромобилей.



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