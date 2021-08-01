 

Экспортные пошлины на металлы введены в России

01.08.2021, 0:52, Новости дня
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В РФ с 1 августа вводятся пошлины на экспорт черных и цветных металлов, а также продукции металлургии за пределы Евразийского экономического союза, сообщают информационные агентства.

Пошлины вводятся до конца года и коснутся широкой номенклатуры продукции: проката, арматуры, заготовок, проволоки, слитков, а также меди, никеля и алюминия низкой степени передела – передает ТАСС.

Напомним, кабмин согласовал соответствующее решение 24 июня для стабилизации цен на внутреннем рынке. Сбор будет состоять из базовой ставки в 15% и специфической (рассчитывается в долларах за тонну). По подсчетам Минфина, за пять месяцев новая мера принесет в бюджет не менее 160 млрд рублей.



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