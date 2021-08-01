Внучка Лукашенко вышла замуж
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Виктория Лукашенко, дочь президента Национального олимпийского комитета Белоруссии Виктора Лукашенко и внучка президента страны Александра Лукашенко, вышла замуж, сообщают СМИ.
На церемонии присутствовал сам глава государства. Поздравляя внучку и ее супруга, он заявил: «Вы пишете вашу историю». На торжество в ресторане были приглашены около 70 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал «Пул первого».
Виктория Лукашенко родилась в 1998 году, информирует Пятый канал.
В 2008-м Виктория сыграла одну из главных ролей в белорусском фильме «На спине у черного кота», а в 2010-м снялась в российском сериале «Гадание при свечах», где исполнила роль героини-гадалки в детстве.
Напомним, всего у Лукашенко трое сыновей и семеро внуков.
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