 

Внучка Лукашенко вышла замуж

01.08.2021, 0:52, Новости дня
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Виктория Лукашенко, дочь президента Национального олимпийского комитета Белоруссии Виктора Лукашенко и внучка президента страны Александра Лукашенко, вышла замуж, сообщают СМИ.

На церемонии присутствовал сам глава государства. Поздравляя внучку и ее супруга, он заявил: «Вы пишете вашу историю». На торжество в ресторане были приглашены около 70 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал «Пул первого».

Виктория Лукашенко родилась в 1998 году, информирует Пятый канал.

В 2008-м Виктория сыграла одну из главных ролей в белорусском фильме «На спине у черного кота», а в 2010-м снялась в российском сериале «Гадание при свечах», где исполнила роль героини-гадалки в детстве.

Напомним, всего у Лукашенко трое сыновей и семеро внуков.



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