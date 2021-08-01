«Я бы не хотел в тюрьму, но бегать от них не собираюсь»

Интервью Ильи Яшина.

Летом 2021 года, накануне сентябрьских выборов, оппозиционного деятеля Илью Яшина начали активно выдавливать с политической арены. Яшин был вынужден покинуть пост главы Красносельского района Москвы, объяснив это постоянным давлением на муниципалитет и фактически блокировкой его работы. Политика также не допустили до выборов из-за закона о взаимодействии с ФБК*.

В интервью Ирине Воробьевой Яшин рассказал, как видит свое политическое будущее, почему больше не хочет быть похожим на Явлинского, боится ли тюрьмы и как вышло, что на ближайших выборах он планирует голосовать за КПРФ.

* ФБК — организация, признанная экстремистской, а ранее — иноагентом, и запрещенная в РФ.

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