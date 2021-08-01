Витренко рассказал, как можно снизить цену газа в Украине

“Для этого необходимо сделать так, чтобы или в Украине было больше газа, чем мы потребляем, газ собственной добычи, или газ через Украину заходил, а затем шел в Европу”, – сказал Витренко.

Он добавил, что это должен быть газ не только из России, но и из других стран Востока.

“Чтобы Украина была таким настоящим физическим хабом – это тоже то, над чем мы работаем”, – отметил Витренко.

По его словам, цена в Украине установлена на уровне импортного паритета и составляет около 15 грн за кубометр, так как “мы физически импортируем газ”.

Контекст:

Как сообщал 29 июля в Facebook гендиректор компании “Оператор ГТС Украины” Сергей Макогон, цена газа в августе на европейском хабе TTF пересекла границу в €40 за МВт-ч, что является историческим максимумом и в 10 раз дороже, чем в мае прошлого года.

В эфире телеканала “Еспресо” Макогон 15 июня говорил, что причиной роста стоимости газа стала очень холодная зима в Европе, в связи с чем “европейские подземные хранилища в начале лета были пусты”.

Кроме того, по словам Макогона, Россия создает искусственный дефицит на рынке газа. “Одна из теорий, что таким образом они хотят продемонстрировать, что нужно запускать газопровод “Северный поток – 2″ и только тогда дополнительные объемы газа они начнут поставлять в Европу”, – отмечал гендиректор “Оператора ГТС Украины”.

По словам Витренко, за год в стране добывают примерно 20 млрд м³, а вся Украина потребляет около 30 млрд м³ газа.

—