Карельский археологический памятник пострадал от дикого туризма

Два десятилетия назад на островах в Белом море неподалеку от города Кемь в Карелии во время научной экспедиции обнаружен ряд фундаментов древних строений. К сожалению, об этом стало известно широкой общественности, сетуют ученые.

Находку не успели толком изучить, как туда потянулись дикие туристы. Затем там начали строить и новые сооружения. Результатом стала невозможность проводить исследования в нормальных условиях.

Эксперты также напоминают о другой находке – загадочном лабиринте, обнаруженном в Карелии примерно 70 лет назад. Тогда о нем вскоре просто забыли, хотя аналогичных объектов не было найдено нигде на побережье Белого моря и в северной части Европы. К сожалению, государство не контролировало сохранность таких объектов.