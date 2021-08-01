 

Карельский археологический памятник пострадал от дикого туризма

01.08.2021, 0:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Два десятилетия назад на островах в Белом море неподалеку от города Кемь в Карелии во время научной экспедиции обнаружен ряд фундаментов древних строений. К сожалению, об этом стало известно широкой общественности, сетуют ученые.

Находку не успели толком изучить, как туда потянулись дикие туристы. Затем там начали строить и новые сооружения. Результатом стала невозможность проводить исследования в нормальных условиях.

Эксперты также напоминают о другой находке – загадочном лабиринте, обнаруженном в Карелии примерно 70 лет назад. Тогда о нем вскоре просто забыли, хотя аналогичных объектов не было найдено нигде на побережье Белого моря и в северной части Европы. К сожалению, государство не контролировало сохранность таких объектов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.12 / В РФ отреагировали на отказ Microsoft поставить ПО МГТУ имени Баумана

18.05 / СБУ выявила экс-боевика “ДНР” в рядах ВСУ в районе проведения ООС

13.05 / Демонстранты в Иордании потребовали отменить мирное соглашение с Израилем

06.12 / SpaceX запустила космический корабль с грузом к МКС

31.07 / Британский премьер Джонсон во второй раз станет отцом

23.06 / Гордон пригрозил россиянам выдворением после «возвращения» Крыма

01.09 / В Минэкономике Украины заявили о прогрессе в переговорах о зоне свободной торговли с Турцией

24.04 / ГПСУ пресекла вывоз контрабандных сигарет из Одессы в Евросоюз на сумму около 145 млн гривен

06.05 / Кыргызстан и Таджикистан договорились о юридическом оформлении границы, чтобы избежать конфликтов

06.05 / N-TV – саммит G7 не помог США и Германии прийти к согласию по «Северному потоку — 2»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика