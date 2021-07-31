 

Вероятный преемник Меркель пригрозил РФ «штрафными мерами»

31.07.2021, 23:58, Новости дня
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В случае «агрессивных действий» РФ против Украины в отношении Москвы «примут меры», сообщил глава немецкого Христианско-демократического союза, кандидат в канцлеры Германии Армин Лашет.

По его словам, если Москва «снова совершит агрессивные действия» в отношении Украины, Германия «примет меры на национальном уровне», а также будет добиваться «штрафных мер со стороны всего Евросоюза». Лашет хочет таким образом «предотвратить использование» Москвой трубопровода «Северный поток – 2» в качестве «геополитического оружия».

Как сообщил Лашет, «безопасность Украины должна быть приоритетом для германской внешней политики». Он сказал, что сделка с США по «Северному потоку – 2» предоставила «инструмент», позволяющий «сообща привлечь Россию к ответу за деструктивную деятельность», передает ТАСС со ссылкой на Rzeczpospolita и Welt.

Лашет считает, что необходимо «ясно дать понять» российским властям неприемлемость нарушения международного права, нападок на западные демократии с помощью «гибридных средств», а также нарушений «базовых прав человека и граждан в собственной стране».

Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.

Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указывал на неприемлемость риторики США и Германии для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что фраза «без меня женили» отражает намерение Германии использовать свое влияние для продления на десять лет транзита газа из РФ через Украину.



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