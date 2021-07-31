Анонсирован финальный сезон «Сватов»

Осенью выйдет финальный сезон сериала «Сваты», сообщил актер Федор Добронравов.

На соответствующий вопрос он ответил: «Ориентировочно осенью», – передает РИА «Новости».

Напомним, в одной из серий седьмого сезона снялся 82-летний Вахтанг Кикабидзе. Телесериал создается украинской студией «Квартал 95», но снимаются в нем российские актеры, включая народных артистов России. Украинские пользователи Сети раскритиковали телеканал «1+1» после выхода первой серии комедийного сериала «Сваты» на украинском языке.