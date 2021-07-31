“Ласкаво просимо”. Форвард сборной Украины Яремчук стал игроком португальской “Бенфики”

В воскресенье состоится презентация украинского форварда.

По информации A Bola, “Бенфика” заплатила предыдущему клубу Яремчука – бельгийскому “Генту” – €17 млн за 75% экономических прав на 25-летнего игрока. В контракте Яремчука также прописана клаусула в размере €100 млн.

В Facebook опубликован видеоролик с участием Яремчука и президента “Бенфики”, легенды португальского футбола Руя Кошты. Начинается он со слов: “Ласкаво просимо”.

https://www.facebook.com/SLBenfica/videos/223371133040005/

Контекст:

Яремчук выступал за “Гент” с 2017 года, в бельгийский клуб украинец перешел из киевского “Динамо”. По данным портала Тransfermarkt, в составе “Гента” Яремчук забил 61 гол в 152 матчах. За сборную Украины форвард провел 29 поединков и забил 10 голов.

Яремчук отличился двумя забитыми мячами на Евро 2020 в составе национальной команды Украины (в матчах против сборных Нидерландов и Северной Македонии).

В последнем сезоне “Бенфика” финишировала на третьем месте чемпионата Португалии. В третьем раунде квалификации Лиги чемпионов “орлы” сыграют против московского “Спартака”.

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