Влад Топалов обескуражил поклонников своими манипуляциями с гениталиями: “Что я делаю?”

Популярный певец Влад Топалов разместил на своей странице в Instagram оригинальный видеоролик, в котором продемонстрировал подписчикам процесс поглаживания гениталий. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы фолловеров.

Поводом для публикации послужила прогулка Влада Топалова в компании со своей супругой, ведущей и певицей Региной Тодоренко, по Нью-Йорку. В ходе моциона звездная пара “повстречалась” со знаменитым “Атакующим быком” – статуей животного из металла, размещенного на Уолл-Стрит американского мегаполиса. Согласно давней традиции, если потереть яйца гигантскому парнокопытному, то такая манипуляция может принести произведшему её человеку существенное улучшение материального положения. Певец решил воспользоваться возникшей возможностью, а его жена, славящаяся своим пристрастием к забавным выходкам, посчитала нужным зафиксировать на видео оригинальное действо. “Ответьте на вопросы: где я в Нью-Йорке, что я делаю, зачем, почему это место знаменитое, чем оно важно для меня, что значат для вас инвестиции, интересно ли инвестировать? Я желаю вам финансовой удачи и грамотности!” – такой тирадой сопроводил видео хозяин аккаунта.

Стоит отметить, что далеко не все подписчики прониклись иронией публикации. В частности несколько фолловеров упрекнули Влада Топалова в том, что его непристойная выходка наносит некоторый урон его имиджу. Впрочем, абсолютное большинство поклонников, напротив, оценило по достоинству чувство юмора кумира, со своей стороны пожелав ему улучшения благосостояния после проведенной процедуры. За четверть суток пост набрал более 140 тысяч просмотров.