Мнение: После ухода Нетаньяху Россия стала “пакостить Израилю”

Израильские СМИ негодуют.

После ухода Нетаньяху Россия стала пакостить Израилю

Российские официальные лица заявили, что механизма координации между их войсками и Израилем по ситуации в Сирии больше не существует

Министерство обороны России регулярно стало в последнее время сообщать о перехвате системами ПВО ракет после приписываемых Израилю авиаударов по Сирии.

Просирийские ливанские журналисты недавно сообщили, что Москва решила применить другой подход к текущей стратегии безопасности в Сирии.

Это означает, что наносится серьезный ущерб интересам безопасности Израиля, который больше не сможет почти свободно действовать в сирийском воздушном пространстве, как это было в последние годы, когда удавалось успешно атаковать цели, которые представляли угрозу безопасности еврейского государства.

Газета «Исраэль Хайом» сообщает, что информация основана на деталях, предоставленных высокопоставленными официальными лицами в Москве и Дамаске, и исходят от ливанских журналистов, в том числе близких к высшему руководству режима президента Сирии Башара Асада, а также от высокопоставленных офицеров штаба вооруженных сил Российской Федерации в Сирии.

Механизма координации, который действовал между израильским оборонным ведомством и российскими войсками в Сирии, больше не существует. Действие этого механизма стало возможным благодаря прямой связи между бывшим премьер-министром Биньямином Нетаньяху, ставшим лидером оппозиции, и президентом России Владимиром Путиным

У Беннета таких отношений с Путиным, которые были у Нетаньяху, нет.

Высокопоставленный российский источник был процитирован в ливанских СМИ: «Ранняя координация с Израилем прекратилась, как только было сформировано новое правительство, и Нетаньяху закончил свой срок в качестве премьер-министра».

Недавно заместитель руководителя Российского центра примирения в Сирии Вадим Кулик заявил в своем выступлении, цитируемом российскими СМИ, об успешном перехвате восьми израильских ракет над Хомсом. По словам Кулика усовершенствованный зенитно-ракетный комплекс Бук-М2Е перехватил ракеты, выпущенные израильскими истребителями F-16.

Другой высокопоставленный российский чиновник сообщил базирующейся в Лондоне арабской газете «Аль-Шарк аль-Асват» о том, что Россия начала помогать режиму Асада «закрывать сирийское воздушное пространство от израильских самолетов».

Российский источник утверждает, что российские военные специалисты уже помогли сирийской системе ПВО в перехвате израильских ракет, используя «Бук»: «На прошлой неделе израильтяне почувствовали, что системы ПВО в Сирии были эффектно активированы, и что все израильские ракеты оказались перехвачены.

(c) Ян Голд

http://perevodika.ru/articles/1211816.html – цинк

https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/230948 – первоисточник

Забавная хуцпа. В первую очередь это Израиль лезет в Сирию и пакостит ей. А виновата почему то Россия, которая мешает Израилю это делать.

PS. В Дераа, где вспыхнул мятеж бывших боевиков, вроде бы вчера при посредничестве РФ договорились об очередном перемирии для переговоров. Интенсивность боестолкновений снизилась, но пока что полностью они не прекратились. Если Россия сможет настоять на своем, все вернется к статус-кво.

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