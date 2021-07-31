 

Кислое едало – Личное мнение

31.07.2021, 22:40, Разное
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Почти все разводы начинаются с кислого женского едала. Именно такое засветила Саша Зверева у себя в Инстаграме.


Фото: Соцсети

Её странному браку с пухлым американцем осталось недолго. Траст ми.

Наши бабы усердно работают над поддержанием внешнего вида своих фасадов: делают регулярное ТО, подкалывая ботокс и филлеры. Пришивают реснички. Сурьмят брови.

Крошки, в своей работе над лицом, вы часто недооцениваете силу его выражения.

  Наша баба идёт по жизни с кислым едалом. Именно с таким припёрлась Сашка Зверева в солнечную Калифорнию к своему толстяку.

Кислая мина и рот, из которого, как из рога изобилия, сыпятся претензии. К мужу. К миру. К самой жизни.

Мужик может стерпеть всякое, но жену с кислой мордой никто рядом с собой терпеть не будет. 

Пусть она верная, надёжная, умная и прилично зарабатывает, пусть из неё — мать золотая и хозяйка хорошая, но если на её лице мужик регулярно читает, что сделал что-то не так, что он недостаточно постарался, чтобы сделать её счастливой, он свалит.  

К той, которую он, как ему кажется, делает счастливой, хотя, на самом деле, у бабы — просто хороший характер.

Мужчины всегда уходят от женщин, которых не могут сделать счастливыми. Рядом с такими они чувствуют себя лузерами: стараешься-стараешься, а успеха нет.

Годик потерпит, два, а потом на его пути встретится лёгкая, улыбчивая женщина, которая всегда просыпается в хорошем настроении и не расстраивается по пустякам, и мужик захочет быть с ней. Ну, или с той, которая на неё похожа.

  А не вот это вот всё.


Фото: Соцсети

Я считаю, что фундамент крепкого брака — это искренняя улыбка женщины.

Крошки, чаще улыбайтесь своим мужичкам, и всё у вас будет хорошо. Не можешь от души и часто улыбаться мужу? Зачем ты с ним живёшь?

Девки, не надоело кислыми едалами торговать?

Источник: Лена Миро



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