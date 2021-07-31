 

Украина не рассматривает вариант прямой закупки российского газа – Витренко

31.07.2021, 22:16, Новости дня
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“Мы вообще такой вариант не рассматриваем, ни с кем не ведем разговор об этом. Здесь как раз у нас такая очень четкая позиция. Мы в принципе хотим, чтобы Украина начала экспортировать газ, а не импортировать”, – сказал глава НАК.

По словам Витренко, за год в стране добывают примерно 20 млрд м³, а вся Украина потребляет около 30 млрд м³ газа.

“Соответственно, 10 млрд м³ мы импортируем. Но при этом, если посмотреть только на бытовых потребителей, то мы увидим ситуацию немного другую”, – отметил председатель правления “Нафтогазу”.

Витренко добавил, что Украина должна увеличить добычу газа, чтобы его было больше, чем нужно всем потребителям.

“Что для этого нужно сделать? Первое и самое главное – это даже не увеличить добычу, а это уменьшить неэффективное потребление газа… Украина имеет возможности переходить в централизованном теплоснабжении с газа как из источника энергии, например, на биомассу или биогаз соответственно”, – подчеркнул Витренко.

Контекст:

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа закончился 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с “Газпромом”, закупая его на своей западной границе.

Созданный в 2019 году украинский оператор ГТС подписал несколько договоров с операторами смежных стран, в частности Молдовы, Словакии и Польши. По данным НАК “Нафтогаз”, газ в Украину импортируют около 80 компаний.

По словам Витренко, сохранение транзита российского газа в обмен на невыгодные закупки газа для Украины неприемлемо.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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