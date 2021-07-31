 

Создано покрытие, благодаря которому спутники становятся невидимыми для радаров

31.07.2021, 22:14, Новости дня
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В Китае создано особое покрытие, которое превращает орбитальные спутники в невидимки. На сегодня ничего подобного нет в распоряжении ни одной страны, заверяют эксперты.

Данное покрытие как оригинальную разработку представили сотрудники Чанчуньского института оптики. Они сообщили, что покрытие состоит из композитных материалов и образует при высыхании на поверхности многослойную сотовую структуру. Таким образом, никакого отражающего сигналы радаров эффекта здесь быть не может.

Как минимум, речь идет о поглощении 80% мощности посылаемого сигнала. Если, к тому же, искривлять поверхность, как у самолетов-невидимок, то обратной связи радары не лучат вовсе, говорят эксперты. Толщина защитного покрытия должна составлять 3 мм.



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