 

В Грузии обнаружили окаменелость первой охотничьей собаки

31.07.2021, 22:14, Новости дня
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Во время раскопок на территории Грузии найдена окаменелость доисторического периода. Ученые определили, что речь идет о животном, жившем примерно 1,8 млн лет назад. Кроме того, они считают, что этим животным была охотничья собака.

Если предварительные выводы подтвердятся, то окажется, что в Грузии нашли останки самой древней из известных науке охотничьих собак. Факты, свидетельствующие в пользу данной версии, опубликованы в журнале Scientific Reports.

В исследованиях принимали участие представители университета во Флоренции. Считается, что собака принадлежала к древней породе Xenocyon. И она, разумеется, служила отнюдь не человеку разумного, которого на Земле в то время еще не было.



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